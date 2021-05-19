Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис ожидает первого ребенка

В Букингемском дворце подтвердили информацию о том, что принцесса Беатриса Йоркская впервые станет матерью. Ребенок внучки королевы Елизаветы II и итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци станет одиннадцатым в очереди на британский престол.

32-летняя Беатрис познакомилась со своим избранником еще в детском возрасте. Но отношения пары завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. На момент знакомства Эдоардо был помолвлен с архитектором Даре Хуанг, с которой у него уже был общий 2-летний сын Вулфи.

Королева известна тем, что не одобряет подобные союзы и выступает против замужества за разведенными мужчинами. Но, так как Беатрис не находится в пятерке первых прямых наследников престола, то спрашивать разрешения ей не нужно.

Свадьба принцессы и ее избранника несколько раз переносилась из-за интимного скандала с участием отца Беатрис принца Эндрю, «Мегзита», а в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса было решено снова подвинуть даты церемонии. В итоге торжество состоялось в июне 2020 года, но в скромной по королевским меркам обстановке. Свадьба не транслировалась по телевидению, а проезд к месту венчания не сопровождался конной процессией.

Пол ожидаемого ребенка и срок беременности пока не сообщается, но Букингемский дворец отметил радость пополнения в семействе в своих социальных сетях: «Королева уже в курсе хорошей новости, и обе семьи в восторге от нее».