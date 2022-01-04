Внучка Боярского резко ответила на критику ее откровенных фото с глубоким декольте

23-летняя дочь депутата Сергея Боярского, старшего сына Михаила Боярского, не боится демонстрировать в социальной сети достоинства фигуры, которыми ее наградила природа. Именно поэтому практически каждый из ее снимков вызывает ажиотаж, и не всегда в положительном ключе.

Под каждой из подобного рода фотографией пишут те, кто считает должным высказаться в адрес Екатерины, и чаще всего в комментариях фигурирует имя ее дедушки Михаила Боярского. По той причине, что девушке довелось стать внучкой популярного во всей России артиста, она вынуждена читать массу комментариев, касающихся своего родственника.