Внучка Боярского резко ответила на критику ее откровенных фото с глубоким декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @boyarskaya.katerina
23-летняя дочь депутата Сергея Боярского, старшего сына Михаила Боярского, не боится демонстрировать в социальной сети достоинства фигуры, которыми ее наградила природа. Именно поэтому практически каждый из ее снимков вызывает ажиотаж, и не всегда в положительном ключе.
Под каждой из подобного рода фотографией пишут те, кто считает должным высказаться в адрес Екатерины, и чаще всего в комментариях фигурирует имя ее дедушки Михаила Боярского. По той причине, что девушке довелось стать внучкой популярного во всей России артиста, она вынуждена читать массу комментариев, касающихся своего родственника.
Так, одного из критиков шокировал последний снимок Екатерины, на котором она предстала в белом топе с вырезом и короткой юбке в клетку. «А деда в курсе?» — обратился он к внучке «д’Артаньяна». Уставшая от подобных комментариев девушка за словом в карман лезть не стала. «А ваш дед в курсе?» — резко ответила она.
Помимо любви к провокационным фотосессиям, у Екатерины Боярской есть еще одно творческое увлечение — девушка активно занимается музыкой. Она выпускает песни под псевдонимом VENNA.
Фото: Instagram