Обида на отца и дружба с дедушкой: как живет и кем стала внучка Алена Делона

Папа девушки родился в браке Делона с актрисой Натали Бартелеми. Решив продолжить профессию родителей — Энтони стал артистом, и сегодня он часто участвует в телевизионных проектах и играет в театре. Благодаря врожденной харизме с легкостью заводил романы уже в юности. Одной из его возлюбленных стала принцесса Монако Стефания. Но отношения не продлились долго, Делон-младший встретил свою будущую жену и маму его законных дочерей Лу и Лив. К их рождению он уже был полностью готов. В отличие от времени, когда он узнал о беременности мамы Элисон. Тогда он сбежал, потому что не был готов к обязательствам.