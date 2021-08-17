Обида на отца и дружба с дедушкой: как живет и кем стала внучка Алена Делона
Сегодня Элисон — 34 года. Она живет в Париже и работает моделью. Вне съемок девушка ведет скромный образ жизни и редко пользуется полномочиями «внучки» Делона. Разве что во время общения с ним. Со своим знаменитым дедушкой Элисон познакомилась, когда ей исполнилось 11 лет, и между ними сразу сложились теплые отношения. А вот со своим отцом Элисон держит дистанцию, не простив до конца обиду — мама растила дочку одна, а папа вернулся в ее жизнь уже в более осознанном возрасте.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @alysonleborgesofficial
Элисон изначально отказалась от звездного имени и предпочла фамилию матери. Она до сих пор остается Ле Борж, что не мешает ей получать выгодные рекламные предложения и модельные контракты. Правда, девушка — абсолютная копия своего дедушки, что однозначно помогает. И даже снялась в нескольких картинах, получив небольшие роли. Элисон любит хорошее вино и вкусную пиццу, наслаждается музыкой Бьорк и французскими фильмами «новой волны», восхищается работами Роберта Де Ниро и Мерил Стрип.
Папа девушки родился в браке Делона с актрисой Натали Бартелеми. Решив продолжить профессию родителей — Энтони стал артистом, и сегодня он часто участвует в телевизионных проектах и играет в театре. Благодаря врожденной харизме с легкостью заводил романы уже в юности. Одной из его возлюбленных стала принцесса Монако Стефания. Но отношения не продлились долго, Делон-младший встретил свою будущую жену и маму его законных дочерей Лу и Лив. К их рождению он уже был полностью готов. В отличие от времени, когда он узнал о беременности мамы Элисон. Тогда он сбежал, потому что не был готов к обязательствам.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram