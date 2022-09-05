Внезапно вернувшаяся в Москву Пугачева срочно записалась к врачам

У приехавшей несколько дней назад в столицу Аллы Пугачевой дни расписаны буквально по минутам. Как оказалось, Примадонна решила не терять времени зря и проверить свое здоровье у московских врачей. Ни для кого не секрет, что у звезды отечественной эстрады есть наследственные сердечно-сосудистые заболевания, поэтому начать чек-ап организма 73-летняя исполнительница решила именно с кардиологов.

По уточнениям издания kp.ru, Алла Пугачева старается ежегодно проходить полное обследование и посещать узких специалистов. Так, например, в Израиле, где певица вместе с супругом и детьми провела несколько месяцев, она активно следила за состоянием своего здоровья, не игнорировала походы к врачам и обращалась за помощью к специалистам.