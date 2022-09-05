passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 09:01
1 мин.

Внезапно вернувшаяся в Москву Пугачева срочно записалась к врачам

Примадонна решила серьезно заняться своим здоровьем.
1 / 3

Алла Пугачева

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

У приехавшей несколько дней назад в столицу Аллы Пугачевой дни расписаны буквально по минутам. Как оказалось, Примадонна решила не терять времени зря и проверить свое здоровье у московских врачей. Ни для кого не секрет, что у звезды отечественной эстрады есть наследственные сердечно-сосудистые заболевания, поэтому начать чек-ап организма 73-летняя исполнительница решила именно с кардиологов.

По уточнениям издания kp.ru, Алла Пугачева старается ежегодно проходить полное обследование и посещать узких специалистов. Так, например, в Израиле, где певица вместе с супругом и детьми провела несколько месяцев, она активно следила за состоянием своего здоровья, не игнорировала походы к врачам и обращалась за помощью к специалистам.

Фото: Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят