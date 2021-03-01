Внебрачного внука Василия Ланового нашли в Финляндии
Фото: Global Look Press
Артист вместе с супругой Ириной Купченко воспитывал двоих сыновей - Александра (1973 года рождения) и Сергея (1976 года рождения). В 2013 году Сергей был обнаружен мертвым в квартире любовницы. Незадолго до смерти он узнал о существовании внебрачной дочери. По словам приятеля сына Ланового, до этого он рассказывал ему о сыне.
Актер и продюсер Сергей Рублев был знаком с семьей артиста многие годы. Особенно близок он был с младшим сыном Ланового, который скончался в возрасте 37 лет. Как уточнил Рублев, они всегда встречались с ним, когда Лановой приезжал из Москвы в Петербург.
Как-то Лановой-младший поведал ему историю о связи с некой Жанной из Архангельска. «Она родила дочь Аню, но от Сергея долго скрывала этот факт. Об этом стало известно лишь годы спустя», - подчеркнул он.
Кроме того, Сергей познакомил друга с женщиной по имени Ирина. «Рядом с ней стоял мальчик лет 6-7. «Меня зовут Марк», - бойко отрапортовал тот. После чего все трое, недолго побыв в компании, уехали. А на следующий день тезка признался, что это его женщина и его сын», - добавил продюсер в интервью «Экспресс газета».
Рублев добавил, что Сергей гордился сыном и хотел дать ему свою фамилию. Однако еврейская семья Ирины была против. Затем женщина с сыном эмигрировала в Финляндию, где живет и сейчас. Марку уже лет 20.
Фото: Global Look Press
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