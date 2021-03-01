Внебрачного внука Василия Ланового нашли в Финляндии

Актер и продюсер Сергей Рублев был знаком с семьей артиста многие годы. Особенно близок он был с младшим сыном Ланового, который скончался в возрасте 37 лет. Как уточнил Рублев, они всегда встречались с ним, когда Лановой приезжал из Москвы в Петербург.

Как-то Лановой-младший поведал ему историю о связи с некой Жанной из Архангельска. «Она родила дочь Аню, но от Сергея долго скрывала этот факт. Об этом стало известно лишь годы спустя», - подчеркнул он.

Кроме того, Сергей познакомил друга с женщиной по имени Ирина. «Рядом с ней стоял мальчик лет 6-7. «Меня зовут Марк», - бойко отрапортовал тот. После чего все трое, недолго побыв в компании, уехали. А на следующий день тезка признался, что это его женщина и его сын», - добавил продюсер в интервью «Экспресс газета».

Рублев добавил, что Сергей гордился сыном и хотел дать ему свою фамилию. Однако еврейская семья Ирины была против. Затем женщина с сыном эмигрировала в Финляндию, где живет и сейчас. Марку уже лет 20.