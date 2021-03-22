Внебрачная дочь Николая Фоменко раскрыла всю правду об отношениях с отцом
Фото: instagram.com/nfomenkoofficial
Официально у артиста четверо детей: дочь Екатерина от первого брака с Еленой Лебедевой, дочь Анастасия и сын Иван от третьей супруги Марии Голубкиной и сын Василий от четвертой жены Наталии Кутобаевой. Однако журналисты пишут об еще одной дочери певца — Дарине. Когда-то звезда был женат на ее матери Людмиле Гончарук (вторая супруга Фоменко), однако развелся, якобы так и не узнав о беременности, а наладить контакт с ребенком и не пытался.
Девушка призналась: долгое время надеялась, что родитель проявит к ней интерес, но мечты не сбылись. Однажды она пришла на концерт и подошла к артисту. По словам Дарины, отец обомлел, увидев дочь. «Он, конечно, все знал прекрасно. Но когда увидел свое отражение — у него был шок», — подчеркнула она в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».
Дарина пошла по стопам знаменитого отца и стала актрисой. Она устроилась в петербургский театр, где ранее работал и сам Фоменко. «В академии думали, что я попала туда благодаря папе. А я с ним не общаюсь. Я не собираюсь прятаться, но и не кричу об этом», — добавила она. Дарину вырастил отчим, который повел ее под венец. Девушка призналась, что с самого рождения у нее был другой папа, которому она очень благодарна.
Фото: Instagram/@nfomenkoofficial
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