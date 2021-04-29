Внебрачная дочь Кончаловского заявила, что он признал ее без ДНК-тестов

Внебрачная дочь Андрея Кончаловского, Дарья, и ее мать Ирина Бразговка появились в телепередаче «Мой герой» на ТВЦ и рассказали свою историю.

Роман Кончаловского и Ирины был недолгим, и закончился раньше, чем стало известно о том, что она ждет ребенка. Говорить ему об этом любовница побоялась.

«Андрей не присутствовал в нашей с Дашей жизни. Он мне сказал, что мы скоро расстанемся, а я не стала препятствовать. Не переживала по этому поводу, ведь для меня Андрей был небожителем. Говорила ему «спасибо» за год наших отношений, за то, что познакомил со своей мамой, друзьями. Это был какой-то праздник... У меня возникали мысли об аборте, я боялась сказать о беременности близким. Честно говоря, я наврала им, придумав душещипательную историю о любимом, который уехал в Израиль. Потом родилась Даша. Она очень сильно болела — год я практически жила в больнице», — рассказала 66-летняя Ирина.

Его дочь Дарья выросла без отца, однако решила связать с телевидением свою жизнь. О том, что у него есть дочь, Кончаловский узнал, когда девушке было 17. Сейчас ей 41, и обид на отца она не держит – он сразу признал ее и с тех пор заботился о ней.

«Обид никогда не было. Не задавала маме вопросов о том, почему она не рассказывает мне о папе. Значит, на то имелись свои причины. Не сразу привыкла к Андрею Сергеевичу. Мне было сложно поверить во всю эту историю. А он сразу меня признал, не делал никаких ДНК-тестов и не подвергал сомнению свое отцовство. Постепенно я стал называть его папой. Как-то он поздравил меня с днем рождения и сказал, что я его дочь», — заявила Дарья.