Вне игры: какое отношение к краху карьеры Лободы имеет Киркоров

Некогда востребованная певица Светлана Лобода в последнее время осталась не у дел. Исполнительница, творческая карьера которой оказалась под угрозой, оказалась нежеланным гостем в России и на Украине.

Продюсер Дмитрий Ашуров объяснил, что случившийся не так давно конфликт между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым помог раскрыть истинное лицо исполнительницы. В свое время певица встала на сторону не того человека, тем самым подписав себе приговор, передает solenka.info.

«Черная полоса началась, когда рассталась с Нателлой. Она почувствовала предлог, из-за ситуации с Киркоровым. Но, знаете, коней на переправе не меняют, как говорил Авраам Линкольн. Если ты в команде с шефом, продюсером, то должен их интересы учитывать. Предателей не любят нигде, а Лобода — предатель. Даже не подбитый летчик — она уже вне игры», — объяснил Ашуров влияние Киркорова на дальнейшее развитие карьеры Лободы.