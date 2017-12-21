41-летний Максим Галкин поделился новым трогательным видеороликом с участием своих 4-летних детей-близнецов Лизы и Гарри.

Максим Галкин регулярно выкладывает в соцсети фото и видео своих очаровательных детей Лизы и Гарри. Молодой папа проводит много времени с малышами и с удовольствием играет с ними то в прятки, то в салочки, то запускает бумажные самолетики по большой гостиной в особняке, где живет вся семья.

А на днях Максим опубликовал в своем Instagram очередное видео: на нем Лиза и Гарри забавно танцуют под ритмичную музыку. Подписчики шоумена умилились и осыпали крох комплиментами и теплыми пожеланиями здоровья и радости в наступающем году.