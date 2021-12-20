Вместе или нет? Бородина раскрыла правду об отношениях Милохина и Медведевой

Даня Милохин и Евгения Медведева являются одной из самых эффектных пар 11 сезона «Ледникового периода». Ребята активно провоцируют слухи о том, что между ними существует некая любовная связь, однако ни один из них публично этого не подтверждает.

Поклонники пары не желают оставаться в неведении, поэтому достаточно часто задают вопрос о том, есть ли между Даней и Женей что-то кроме дружбы. Жертвами допроса становятся не только они сами, но и участники шоу.

На днях Ксения Бородина провела в своем аккаунте в Instagram интерактив, в котором подписчики могли задать ей интересующие их вопрос. «В каких отношениях Милохин и Медведева, у них роман?» — спросил у бессменной ведущей «Дома 2» один из подписчиков. Ее ответ был краток, и по делу: «Я не заметила, что у них роман».

Несмотря на то, что ребята во всеуслышание заявляют о том, что между ними нет ничего особенного, один из моментов на шоу еще больше подогрел предположения фанатов. Речь идет о поцелуе в одном из выпусков шоу. Один из подписчиков Бородиной посчитал этот момент весомым аргументом, подтверждающим их любовные отношения: «Как не заметили роман? Они же поцеловались прямо в губы! Явно пара!». В ответе на этот вопрос Ксения также была немногословна: «Тогда ясно»

Поцелуй Милохиной и Медведевой был далеко не единственным проявлением страсти на льду. На произошедшее в своеобразной манере отреагировал фигурист Алексей Ягудин. «И что такого? Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона. Раньше это были единичные случаи, а теперь началось поголовно. Видимо, заметили, что это работает», — заявил он во время разговора с порталом «Спорт-экспресс».