Влюбленные Лопес и Аффлек прибыли на Венецианский фестиваль, держась за руки

Несмотря на то, что Венецианский кинофестиваль близится к концу, в городе можно увидеть новых звездных гостей. На мероприятие прибыли Дженнифер Лопес в компании своего бывшего-нынешнего возлюбленного, актера Бена Аффлека.

Пара выбрала для выхода контрастные наряды – Бен появился в лаконичном образе в черном цвете, а Дженнифер примерила очень элегантное и женственное белоснежное платье, пошитое из кружева. Талию подчеркнул тонкий ремень, а утонченные босоножки с ремешками вокруг щиколотки завершили образ.

А в своем личном блоге звезда опубликовала еще один наряд для выхода в Венеции, более дерзкий. Певица появилась в облегающем черном платье-макси с вырезом на спине, которое подчеркнуло великолепную фигуру Дженнифер.