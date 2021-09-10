Влюбленные Лопес и Аффлек прибыли на Венецианский фестиваль, держась за руки
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kika Press/Keystone Press Agency
Несмотря на то, что Венецианский кинофестиваль близится к концу, в городе можно увидеть новых звездных гостей. На мероприятие прибыли Дженнифер Лопес в компании своего бывшего-нынешнего возлюбленного, актера Бена Аффлека.
Пара выбрала для выхода контрастные наряды – Бен появился в лаконичном образе в черном цвете, а Дженнифер примерила очень элегантное и женственное белоснежное платье, пошитое из кружева. Талию подчеркнул тонкий ремень, а утонченные босоножки с ремешками вокруг щиколотки завершили образ.
А в своем личном блоге звезда опубликовала еще один наряд для выхода в Венеции, более дерзкий. Певица появилась в облегающем черном платье-макси с вырезом на спине, которое подчеркнуло великолепную фигуру Дженнифер.
Дженнифер и Бен возобновили отношения несколько месяцев назад, после того, как звезда рассталась с супругом, Алексом Родригесом.
Интересно, что до расставания Джей Ло и Аффлек даже хотели пожениться. Они были вместе с 2002 по 2004 год и уже назначили дату, а на руке певицы красовалось кольцо стоимость 1,5 млн долларов. Но запланированная свадьба не состоялась – пара рассталась по инициативе певицы буквально за сутки до церемонии. Однако спустя 17 лет после расставания пара решила дать своим отношениям второй шанс.
Фото: Instagram Дженнифер Лопес, Global Look press