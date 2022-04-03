«Влюбилась»: Виктория Дайнеко призналась, что состоит в отношениях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Российская певица не привыкла делиться фактами из личной жизни на просторах интернета. После тяжелого развода с Дмитрием Клейманом в 2017 году женщина приняла решение, что не будет раскрывать следующие любовные отношения на публику. По мнению певицы, счастье любит тишину и не стоит лишний раз его тревожить. Однако на сей раз Виктория решила не скрывать свои чувства и поделилась с Русским радио подробностями своей личной жизни, ведь блестящие глаза все выдают сами. «Влюбилась, да! Он знает, я честно призналась сразу. Я первая написала: «Привет, как дела!». Увидела фотографию и написала», — призналась Дайнеко. По словам звезды, она познакомилась с новым возлюбленным на просторах сети и благодарит современные технологии за это.
Виктория рассказала, что новый избранник не публичный человек и имен раскрывать не стала. Женщина написала возлюбленному не с личного аккаунта, где не было ее фотографий, чтобы он не «купился» на ее популярность. Однако Дайнеко до сих пор не призналась, кто она, и предпочла остаться инкогнито, несмотря на частые встречи с избранником. Возможно, действительно, мужчина настолько далек от мира шоу-бизнеса, что до сих пор не понял, с кем строит отношения.
Фото и видео: Global look press, Passion.ru