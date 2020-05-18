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Влажные волосы, обнаженные плечи и цветок во рту: Дарья Мельникова снялась в эффектной фотосессии

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Дарья Мельникова

Фото: Instagram

28-летняя звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова предстала перед поклонниками в очередном ярком образе, приняв участие в очень красивой черно-белой фотосессии.

На снимках Дарья позирует с влажными волосами, обнаженными плечами, дерзко кусает пышный цветок и нежно прислоняет его к лицу и шее. В итоге фотосессия получилась очень чувственной.

Подписчики и друзья Дарьи оценили ее новые эффектные фотографии. «Дааааш, это любовь», «Вот ТАК увидеть женщину может только мужчина», «Космос, а не женщина!», «Фото 6 просто огонь, вызывает непередаваемые эмоции», «Боже, какая красота», «Бергман», «Как всегда прекрасна и красива», «Бомбическая», «Красотка», «Богиня», «Вторая лучше всех!!!», «Красота спасёт мир», «Восьмая просто любовь», «Шикарные фотки», «Сумасшедшей красоты ключицы», «Круто», «О боже это ангел», «Ну вот как можно быть такой красивой», — пишут они в комментариях.

Фото: Instagram

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