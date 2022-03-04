Владимиру Вдовиченкову удалось отсудить более миллиона рублей за сорванный отдых

Судебное разбирательство началось еще в ноябре прошлого года, но в итоге закончилось в пользу Вдовиченкова. «Взысканы сумма понесенных истцом убытков в размере 583 733 рублей 43 копеек, проценты в порядке статьи 395 ГПК РФ 8924 рублей 69 копеек, компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, а также штраф в размере 606 866 рублей 71 копейки», — сообщил сотрудник Пресненского суда.

Российское ведомство выступит в роли переговорщика с греческими властями. Официальные представители сторон уже ищут способы разрешения данной ситуации.