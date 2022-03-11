Владимир Жириновский вышел из медикаментозной комы, но дышать самостоятельно пока не может

Напомним, что заболевшего коронавирусом Владимира Жириновского положили в Центральную клиническую больницу управделами президента РФ еще в начале февраля. 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что политика подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Последняя новость о состоянии лидера фракции поступала в прессу 8 марта. Прогнозы были неутешительные, и некоторые уже попрощались с Жириновским, но он все же пришел в себя.

По данным ТАСС, Владимир Жириновский уже начал знакомиться с новостями и документами, которые ему передали подчиненные.

По данным некоторых СМИ, в специальный медикаментозный сон политика вводят регулярно, чтобы дать отдохнуть организму. Часто он бывает в сознании и работает по мере возможности. Его состояние медики по-прежнему оценивает как тяжелое. В ЛДПР здоровье своего основателя комментировать отказываются.