Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум и другие звезды на премьере сериала «Учителя»

Премьеру посетили звезды театра, кино и шоу-бизнеса, в числе которых были Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум, Софья Каштанова, Дарья Поверенова и многие другие. Также гости мероприятия первыми услышали музыкальные треки, специально записанные к сериалу Софьей Каштановой. Представили проект медиаменеджер Гавриил Гордеев, а также сценарист и режиссер картины Илья Куликов.
Фото: Пресс-служба
«Учителя» — новый драматический сериал, созданный сценаристом и режиссером Ильей Куликовым, продюсерами которого выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов. Зрителям ТНТ эта творческая команда знакома по таким популярным сериалам как «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Закон каменных джунглей». Главные роли в сериале исполнили Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум и Анна Котова-Дерябина.
По сюжету, Сергей, отец Маши и Тани, занимает высокий пост заместителя министра образования и постоянно меняет женщин, некоторые из которых — ровесницы его детей. Младшая дочь, Маша, — идеалистка: она категорически против участия отца в своей карьере и желает всего добиться сама. Она идет работать в обычную школу, где у неё начинается роман с отцом одного из своих учеников. Старшая дочь, Татьяна, напротив, с радостью пользуется служебным положением отца ради своей карьеры — но совершенно несчастна в семейной жизни. Она заводит интрижки с разными мужчинами, отчаянно пытаясь заполнить пустоту внутри себя.
Сериал «Учителя» начнет выходить с 22 августа по четвергам на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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