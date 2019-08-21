passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум и другие звезды на премьере сериала «Учителя»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Фото: Пресс-служба

20 августа в гастропабе «Дом Культур» прошел премьерный показ сериала о российском образовании «Учителя».

Премьеру посетили звезды театра, кино и шоу-бизнеса, в числе которых были Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум, Софья Каштанова, Дарья Поверенова и многие другие. Также гости мероприятия первыми услышали музыкальные треки, специально записанные к сериалу Софьей Каштановой. Представили проект медиаменеджер Гавриил Гордеев, а также сценарист и режиссер картины Илья Куликов.

Команда сериала

Фото: Пресс-служба

«Учителя» — новый драматический сериал, созданный сценаристом и режиссером Ильей Куликовым, продюсерами которого выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов. Зрителям ТНТ эта творческая команда знакома по таким популярным сериалам как «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Закон каменных джунглей». Главные роли в сериале исполнили Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум и Анна Котова-Дерябина.

По сюжету, Сергей, отец Маши и Тани, занимает высокий пост заместителя министра образования и постоянно меняет женщин, некоторые из которых — ровесницы его детей. Младшая дочь, Маша, — идеалистка: она категорически против участия отца в своей карьере и желает всего добиться сама. Она идет работать в обычную школу, где у неё начинается роман с отцом одного из своих учеников. Старшая дочь, Татьяна, напротив, с радостью пользуется служебным положением отца ради своей карьеры — но совершенно несчастна в семейной жизни. Она заводит интрижки с разными мужчинами, отчаянно пытаясь заполнить пустоту внутри себя.

Сериал «Учителя» начнет выходить с 22 августа по четвергам на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!