Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум и другие звезды на премьере сериала «Учителя»

По сюжету, Сергей, отец Маши и Тани, занимает высокий пост заместителя министра образования и постоянно меняет женщин, некоторые из которых — ровесницы его детей. Младшая дочь, Маша, — идеалистка: она категорически против участия отца в своей карьере и желает всего добиться сама. Она идет работать в обычную школу, где у неё начинается роман с отцом одного из своих учеников. Старшая дочь, Татьяна, напротив, с радостью пользуется служебным положением отца ради своей карьеры — но совершенно несчастна в семейной жизни. Она заводит интрижки с разными мужчинами, отчаянно пытаясь заполнить пустоту внутри себя.

Сериал «Учителя» начнет выходить с 22 августа по четвергам на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER.