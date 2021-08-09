Владимир Стеклов жалеет, что изменил жене и предал семью: «Теперь поздно об этом рассуждать»
Владимир Стеклов сейчас пытается справиться с коронавирусом в больнице, куда вслед за ним попали его супруга и дочь. Тем временем, в эфире появилась его беседа с Борисом Корчевниковым в шоу «Судьба человека» на «Первом канале».
Великий актер рассказал об отношениях со своими женами и о поступке, о котором очень жалеет.
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Фото: @irina_steklova
Мужчина всерьез обидел свою первую супругу Людмилу Мощенскую, которую увел из семьи. В браке с ней он прожил 16 лет. Она родила ему дочь Агриппину.
«Людмила на момент нашего знакомства была замужем. Пришлось ее отбить. Я приложил немало усилий для этого. Я в те годы зачитывался романом "Идиот". Меня просили вслух прочитать те или иные куски из романа. Я безобразничал. Стучался в ее окна в общаге. Так я ее и завоевывал. Я в те годы был в полете. Ее муж меня не смущал».
Однако сам он поступил не лучшим образом — от своей жены он ушел к другой женщине, звезде «Ленкома» Александре Захаровой.
«Я ушел к другой женщине. Не знаю, было ли это ошибкой... Сейчас это данность, и поздно рассуждать. Было бы честнее, правильнее и порядочнее по отношению к Людмиле, если бы другая женщина появилась в моей жизни после расставания», — сказал он.
Бывшая жена тяжело переживала расставание. Дочь актера Агриппина тоже отреагировала на развод негативно. Хотя потом она нашла в себе силы простить его, сначала она очень переживала из-за этого. Сам актер назвал это предательством.
«Однажды я дочь случайно назвал Сашей, на что она очень резко отреагировала», — говорит Стеклов.
Фото: Instagram Ирины Стекловой, global look press
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