Владимир Стеклов жалеет, что изменил жене и предал семью: «Теперь поздно об этом рассуждать»

«Людмила на момент нашего знакомства была замужем. Пришлось ее отбить. Я приложил немало усилий для этого. Я в те годы зачитывался романом "Идиот". Меня просили вслух прочитать те или иные куски из романа. Я безобразничал. Стучался в ее окна в общаге. Так я ее и завоевывал. Я в те годы был в полете. Ее муж меня не смущал».

Однако сам он поступил не лучшим образом — от своей жены он ушел к другой женщине, звезде «Ленкома» Александре Захаровой.

«Я ушел к другой женщине. Не знаю, было ли это ошибкой... Сейчас это данность, и поздно рассуждать. Было бы честнее, правильнее и порядочнее по отношению к Людмиле, если бы другая женщина появилась в моей жизни после расставания», — сказал он.

Бывшая жена тяжело переживала расставание. Дочь актера Агриппина тоже отреагировала на развод негативно. Хотя потом она нашла в себе силы простить его, сначала она очень переживала из-за этого. Сам актер назвал это предательством.

«Однажды я дочь случайно назвал Сашей, на что она очень резко отреагировала», — говорит Стеклов.