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Владимир Стеклов жалеет, что изменил жене и предал семью: «Теперь поздно об этом рассуждать»

За спиной актера — множество ярких ролей и четыре брака. Однако артист не может похвастаться тем, что всегда поступал верно — о многих своих поступках, которые он допустил по отношению к женщинам и к своей дочери Агриппине, он жалеет.
Владимир Стеклов жалеет, что изменил жене и предал семью: «Теперь поздно об этом рассуждать»

Владимир Стеклов сейчас пытается справиться с коронавирусом в больнице, куда вслед за ним попали его супруга и дочь. Тем временем, в эфире появилась его беседа с Борисом Корчевниковым в шоу «Судьба человека» на «Первом канале».

Великий актер рассказал об отношениях со своими женами и о поступке, о котором очень жалеет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Стеклов с женой

Фото: @irina_steklova

Мужчина всерьез обидел свою первую супругу Людмилу Мощенскую, которую увел из семьи. В браке с ней он прожил 16 лет. Она родила ему дочь Агриппину.

«Людмила на момент нашего знакомства была замужем. Пришлось ее отбить. Я приложил немало усилий для этого. Я в те годы зачитывался романом "Идиот". Меня просили вслух прочитать те или иные куски из романа. Я безобразничал. Стучался в ее окна в общаге. Так я ее и завоевывал. Я в те годы был в полете. Ее муж меня не смущал».

Однако сам он поступил не лучшим образом — от своей жены он ушел к другой женщине, звезде «Ленкома» Александре Захаровой.

«Я ушел к другой женщине. Не знаю, было ли это ошибкой... Сейчас это данность, и поздно рассуждать. Было бы честнее, правильнее и порядочнее по отношению к Людмиле, если бы другая женщина появилась в моей жизни после расставания», — сказал он.

Бывшая жена тяжело переживала расставание. Дочь актера Агриппина тоже отреагировала на развод негативно. Хотя потом она нашла в себе силы простить его, сначала она очень переживала из-за этого. Сам актер назвал это предательством.

«Однажды я дочь случайно назвал Сашей, на что она очень резко отреагировала», — говорит Стеклов.

Фото: Instagram Ирины Стекловой, global look press

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