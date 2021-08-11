Владимир Стеклов вылечился от коронавируса и готов выйти на сцену
73-летний Владимир Стеклов выписался из больницы, где проходил лечение от коронавируса, и уже готов вернуться к работе.
Об этом пишет «МК», ссылаясь на слова директора Московского современного художественного театра Руслана Банковского.
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Фото: Vladimir Myshkin/ Global Look press
«Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. Также Владимир Александрович займется подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра, а именно показом спектакля «Анна Каренина», для наших соотечественников в ДНР и ЛНР», – сказал он.
Лечился в больнице он вместе со своей маленькой дочерью Ариной и супругой Ириной. При этом он хотел побыстрее закончить лечение и вернуться домой.
«Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Муж обдумывает побег домой. Или лучше, или совсем устал уже там. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружения и кашель с легкими прожилками крови», - писала в личном блоге его супруга.
Фото: Instagram Ирины Стекловой, Global Look Press
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