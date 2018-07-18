Владимир Путин напугал Меланию Трамп

В соцсетях обсуждают выражение лица Мелании Трамп после рукопожатия. Как отмечает Daily Mail, супруга американского президента испытала шок и испуг.

Однако пользователи Сети уверены, что ничего особенного не произошло: «Она всегда так делает», «Она просто расслабила мышцы лица, отвечающие за улыбку», «Мелания не выглядит испуганной». Некоторые обвинили издание во лжи и публикации заведомо «острых» и «актуальных» новостей.

Стоит отметить, что первая леди США великолепно выглядела в желтом пальто Gucci стоимостью $3700 и лодочках в тон.

Фото: YouTube/Ruptly, Kremlin Pool, Tomi Hänninen, Shealah Craighead, Steve Parsons, I-Images/Globallookpress, eastnews