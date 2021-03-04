Владимир Пресняков сообщил о болезни четырехмесячного сына
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
В октябре 2020 года артисты снова стали родителями – у них появился сын Иван. На днях Пресняков посетил шоу Ивана Урганта на Первом канале, где откровенно рассказал об отцовстве. Он сообщил о болезни младшего сына, которому 22 февраля исполнилось четыре месяца.
Пресняков объяснил, что активно помогает супруге в уходе за маленьким ребенком. Он встает к нему по ночам.
В студии «Вечернего Урганта» он добавил, что назвал сына в честь телеведущего. При этом он не смог вспомнить день рождения малыша и пожаловался на проблемы с памятью. Пресняков добавил, что недавно у сына поднялась температура после прививки. Мужчина помогал жене выхаживать больного младенца.
«Ему сделали прививку. Он недомогал, плакал и не мог нормально спать ночью. Моя жена - настоящая героиня. Она так много делает для детей», - добавил он. По словам Преснякова, пара старается, чтобы старший сын чувствовал себя тоже любимым.
Подольская воспитывает сыновей без няни. При этом она недавно вернулась к работе. Когда мать уезжает из дома, о детях заботятся Владимир или кто-то из большой семьи. Молодой матери помогают родители мужа, ее мама с сестрой.
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
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