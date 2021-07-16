Владимир Пресняков снял своего 5-летнего сына в новом клипе в стиле «Один дома»

Владимир Пресняков выпустил видео на новую песню «Все нормально». Исполнитель все время остается за кадром, слышен лишь его голос, а главную роль в клипе исполнил его средний сын — 5-летний Артемий.

Видеоряд напоминает сюжет знаменитой комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным. Мальчишка остается в одиночестве в огромном особняке, сначала зовет родителей, а после развлекается как может.