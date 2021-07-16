Владимир Пресняков снял своего 5-летнего сына в новом клипе в стиле «Один дома»
Владимир Пресняков выпустил видео на новую песню «Все нормально». Исполнитель все время остается за кадром, слышен лишь его голос, а главную роль в клипе исполнил его средний сын — 5-летний Артемий.
Видеоряд напоминает сюжет знаменитой комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным. Мальчишка остается в одиночестве в огромном особняке, сначала зовет родителей, а после развлекается как может.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/presnyakovvladimir
И песня, и видеоряд к ней получились очень душевными.
Владимир Пресняков счастливый отец троих сыновей. Старшего Никиту 30 лет назад родила Кристина Орбакайте. А младших — Артема и Ваню — вторая жена Наталья Подольская.
Владимир и Наталья счастливы вместе уже больше 10 лет. Появления первенца на свет они ждали долго. Артем родился в июне 2015-го, а Ваня осчастливил родителей осенью 2020-го. Мальчик родился раньше положенного срока, чем и напугал, и удивил отца и мать, но все прошло хорошо.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал Velvet Music
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