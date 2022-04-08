Владимир Пресняков с Натальей Подольской и другие звезды на дне рождения Евгении Березы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Евгения Береза решила устроить торжество с дресс-кодом. Именинница предупредила гостей, что основной цвет праздника — желтый. Все с удовольствием подхватили эту идею.
Среди звездных гостей можно было заметить Владимира Преснякова и Наталью Подольскую. Певица для столь важного мероприятия выбрала пестрое платье с цветочным принтом, а волосы убрала в элегантный хвост. Дополнила образ Наталья туфлями насыщенного желтого цвета. Владимир не захотел выделяться на фоне эффектной супруги. Он примерил стильный костюм светло-серого цвета, рубашку в клетку, а дополнил образ фирменными темными очками. Артист исполнил на празднике несколько хитов. Он спел для именинницы «Странную», «Хулигана» и всеми любимого «Странника».
Фото: архив пресс-службы
Также поздравить именинницу пришла семья Дибровых. Все присутствовавшие отметили, что Дмитрий заметно изменился. Телеведущий постройнел, загорел и, в целом, был в отличной форме. Чтобы поддержать цветовую гамму вечеринки Дмитрий выбрал свитшот насыщенного лаймового оттенка. Его супруга Полина примерила яркое коктейльное платье желтого цвета. Звездная семья трогательно поздравила юбиляршу. Напомним, что Евгении исполнилось 40 лет. Дмитрий произнес проникновенный тост, который никого не оставил равнодушным.
Фото: архив пресс-службы
На празднике отметилась и экс-солистка группы «Рефлекс» Женя Малахова. Девушка совсем недавно стала мамой. Буквально три месяца назад у нее родился малыш. Похудевшая и веселая исполнительница танцевала, пела и сердечно поздравляла именинницу.
Фото: архив пресс-службы
Павел и Светлана Астаховы пришли на праздник в элегантных нарядах. В разгар вечера, когда избранник Евгении Березы сделал ей предложение, Астаховы принялись поздравлять влюбленных и пожелали им двойняшек.
Фото: архив пресс-службы
Ира Ортман поддержала дресс-код вечеринки и выбрала для мероприятия желтый жакет. Она преподнесла имениннице необычный презент. Певица подарила подруге доску с гвоздями. Это инструмент древних йогов для тренировки духа и достижения дзэна.
Фото: архив пресс-службы
Примечательно было то, что подарки практически никто не дарил. Именинница заранее попросила собравшихся внести благотворительный взнос, который пойдет на пользу детей и беженцев.
Фото: архив пресс-службы