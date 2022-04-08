Владимир Пресняков с Натальей Подольской и другие звезды на дне рождения Евгении Березы

Евгения Береза решила устроить торжество с дресс-кодом. Именинница предупредила гостей, что основной цвет праздника — желтый. Все с удовольствием подхватили эту идею.

Среди звездных гостей можно было заметить Владимира Преснякова и Наталью Подольскую. Певица для столь важного мероприятия выбрала пестрое платье с цветочным принтом, а волосы убрала в элегантный хвост. Дополнила образ Наталья туфлями насыщенного желтого цвета. Владимир не захотел выделяться на фоне эффектной супруги. Он примерил стильный костюм светло-серого цвета, рубашку в клетку, а дополнил образ фирменными темными очками. Артист исполнил на празднике несколько хитов. Он спел для именинницы «Странную», «Хулигана» и всеми любимого «Странника».