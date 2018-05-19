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Владимир Пресняков нежно поздравил жену и прилюдно назвал ее домашним прозвищем

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Фото из Instagram Владимира Преснякова
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Владимир Пресняков назвал жену Тусенькой.

Сегодня, 20 мая, популярная певица Наталья Подольская празднует день рождения. Супруге Владимира Преснякова и матери его сына исполнилось 36 лет. Любимый муж поздравил жену одним из первых.

«Моя Любимая ТУСЕНЬКА Спасибо Тебе что делаешь меня счастливым вот уже 14 лет с Днем Рождения Тебя», — написал он.

«Как 14?», «14??? Вы же только начали встречаться на моей памяти чуть не вчера. Как время летит... поздравляю!!!», «Да ну, неужели столько времени прошло, как быстро летит время... позравляем Вашу очеравательную жену», — не могут поверить поклонники пары.

«Как трогательно!», «Как приятно прочитать такое поздравление мужа жене! Счастья и Любви Вам», «С Днем рождения Вас Наталья! Вы нам всем очень нравитесь, Вы такая естественная, добрая, обаятельная. Счастья Вам, любви, благополучия», «Красивая пара», «Вы такая гармоничная пара, счастья вам бесконечного», «Какие красивые)) и счастьем светятся глаза!!!», «Счастливы вместе, пусть это длится вечно и бесконечно. С днем появления Тусеньку Преснякова», «Браво мужу!!!!! Браво Вам, Наташа!!!!!!», «Спасибо, что Вы есть! Смотрю на Вас и вижу: есть Любовь на Земле», «Как Вы ласково трогательно называете ТУСЕНЬКА. Присоединяюсь Поздравляю. Очень красивая пара», — обсуждают они.

Наталья, в свою очередь, называет мужа «Преснячком».

А вам нравится эта пара?

Фото: instagram

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