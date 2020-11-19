«Я счастлив, что именно ты у меня есть»: Владимир Пресняков нежно поздравил маму с днем и поделился совместным фото

Владимир Пресняков трогательно поздравил с днем рождения свою маму, Елену Преснякову, которой сегодня исполнилось 74 года. в своем Instagram музыкант опубликовал совместное фото с мамой.

«МАМА Моя Любимая! Как же я счастлив, что именно ТЫ у меня есть С днём рождения !!!74!!!МАМОЧКА!!!», — написал Владимир.