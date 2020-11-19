«Я счастлив, что именно ты у меня есть»: Владимир Пресняков нежно поздравил маму с днем и поделился совместным фото
Фото: www.instagram.com/presnyakovvladimir/
Владимир Пресняков трогательно поздравил с днем рождения свою маму, Елену Преснякову, которой сегодня исполнилось 74 года. в своем Instagram музыкант опубликовал совместное фото с мамой.
«МАМА Моя Любимая! Как же я счастлив, что именно ТЫ у меня есть С днём рождения !!!74!!!МАМОЧКА!!!», — написал Владимир.
«Бооооже, 74 ? Какая она прекрасная и при чем не только внешне! Обожаю смотреть интервью ее. Елена Прекрасная, великолепная», «С днем рождения твою мамочку! Пусть долго живёт, и огромного ей здоровья», «Какое счастье, что такая красавица МАМА», «Очень красивые! Достойный сын своих родителей», «Обожаю вас, Пресняковы!!!», «Леночка с Днём Рождения! Ты счастливый человек, у тебя такая мамочка прекрасная красавица! Счастья, Здоровья крепкого и Удачи!!!», «Ничего себе!!! Как же молодо выглядит !! С днём рождения!!», «Видела Вашу маму с отцом в аэропорту Южно-Сахалинска. Она у вас как солнышко, настолько она солнечная, светлая, веселая! В глаза бросается ее добрая женская энергия и тепло. Крепкого ей здоровья и всего самого доброго!», — поздравляют в комментариях подписчики Преснякова.
К поздравлениям присоединилась в своем Instagram и жена Владимира Наталья Подольская:
«Моя дорогая, бесконечно веселая и жизнерадостная мама Лена!!!! С Днём Рождения , наша любимая! Будьте здоровы и , как можно больше востребованы на сцене . Мы знаем, как это важно для Вас. Вы идеальная свекровь и мне очень повезло ! Люблю и восхищаюсь», — поздравляет певица.
Фото и видео: Instagram Владимира Преснякова
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