Владимир Пресняков и Леонид Агутин с супругами устроили «квадратный» концерт на фестивале Russian Music Festival

Грандиозный Russian Music Festival, который сейчас проходит в Абу-Даби, продолжает удивлять своих гостей. Вечером 5 января на открытой террасе Emirates Palace Hotel состоялся долгожданный «квадратный» концерт, в котором приняли участие две супер-популярные супружеские пары — Леонид Агутин и Анжелика Варум, а также Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Выступление жен и мужей из каждой музыкальной пары чередовали друг друга, все больше и больше разогревая публику. Ни Пресняков, ни Агутин не отказались порадовать своих поклонников исполнением бессмертных хитов «Стюардесса по имени Жанна» и «Хоп, хей, лалалей». Завершил феерический концерт полноценный сет Леонида Агутина, который вышел к фанатам на «бис».
А через некоторое время в роскошном Mad Club состоялась зажигательная афтепати. На сцене ночного клуба выступили Feduk, группа «Хлеб» и Basky&Mosя.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram