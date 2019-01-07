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Владимир Пресняков и Леонид Агутин с супругами устроили «квадратный» концерт на фестивале Russian Music Festival

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Подольская

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На днях в рамках Русского музыкального фестиваля в Абу-Даби для поклонников выступили сразу две супружеские и творческие пары — Владимир Пресняков и Наталья Подольская, а также Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Грандиозный Russian Music Festival, который сейчас проходит в Абу-Даби, продолжает удивлять своих гостей. Вечером 5 января на открытой террасе Emirates Palace Hotel состоялся долгожданный «квадратный» концерт, в котором приняли участие две супер-популярные супружеские пары — Леонид Агутин и Анжелика Варум, а также Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Выступление жен и мужей из каждой музыкальной пары чередовали друг друга, все больше и больше разогревая публику. Ни Пресняков, ни Агутин не отказались порадовать своих поклонников исполнением бессмертных хитов «Стюардесса по имени Жанна» и «Хоп, хей, лалалей». Завершил феерический концерт полноценный сет Леонида Агутина, который вышел к фанатам на «бис».

А через некоторое время в роскошном Mad Club состоялась зажигательная афтепати. На сцене ночного клуба выступили Feduk, группа «Хлеб» и Basky&Mosя.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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