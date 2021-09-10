Владимир Познер рассказал, имеет ли смысл заводить семью в современном мире
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Владимир за свою долгую жизнь был женат трижды, но совершенно не утратил важность и ценность семьи, семейного очага. И совершенно уверен, что то невероятное количество разводов, которое случается в России и мире в последнее время, не говорит о том, что семейный институт скоро исчезнет вовсе: «Понимаете, количество разводов не говорит о том, что семья обесценивается. Когда-то, конечно, были всякого рода законы, которые затрудняли развод, но ведь если люди больше друг друга не любят, если они не хотят быть вместе, то заставлять их быть вместе — это приводит иногда к совершенно ужасающим вещам», — объяснил знаменитый ведущий.
И заверил, что семьи и дальше будут создаваться, потому что «образование семьи – это абсолютно естественный процесс», буквально заложенное нам природой и социумом. «Бывают моменты довольно острые и, возможно, даже критические, но в общем и в целом у меня нет никаких сомнений, что семья сохранится как основная единица нашего существования», — заключил он.
Напомним, что по словам Владимира, именно с третьей супругой Надеждой Соловьевой он обрел настоящее счастье. 74-летний Познер и 53-летняя Надежда поженились в 2007 году. В своих интервью знаменитый ведущий потом признавался: жизнь с третьей супругой помогла ему вновь почувствовать себя более молодым, полным сил.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press