Владимир Познер рассказал, имеет ли смысл заводить семью в современном мире

И заверил, что семьи и дальше будут создаваться, потому что «образование семьи – это абсолютно естественный процесс», буквально заложенное нам природой и социумом. «Бывают моменты довольно острые и, возможно, даже критические, но в общем и в целом у меня нет никаких сомнений, что семья сохранится как основная единица нашего существования», — заключил он.

Напомним, что по словам Владимира, именно с третьей супругой Надеждой Соловьевой он обрел настоящее счастье. 74-летний Познер и 53-летняя Надежда поженились в 2007 году. В своих интервью знаменитый ведущий потом признавался: жизнь с третьей супругой помогла ему вновь почувствовать себя более молодым, полным сил.