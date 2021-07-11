Владимир Познер поражен тем, как россияне взбунтовались против вакцинации

По словам Владимира Познера, мир потихоньку оживает и открывается новым событиям, мероприятиям и впечатлениям. Но для этого важно каждому осознанно подходить к вопросу здоровья и не бунтовать против прививок или ношения масок: «В целом ряде стран (например, в Израиле) решили на это плюнуть. И просто сказали: "Не хотите вакцинироваться — дело ваше. Но ни в рестораны, ни в музеи, ни в кино, ни в театр вы не пойдете". И люди пошли вакцинироваться».

Но прогноз на будущее журналист дает положительный и уверен, что скоро мир преодолеет страшный недуг: «Мы еще попотеем, чтобы это преодолеть. Но все-таки мир справляется — и мы справимся. Я думаю, что максимум через год все уже устаканится и мы будем ездить по миру», — пояснил он.