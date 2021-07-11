Владимир Познер поражен тем, как россияне взбунтовались против вакцинации
Владимира Владимировича можно смело назвать российским амбассадором путешествий. Поэтому, с высоты своего опыта и знания мирового устройства, он объяснил почему вакцинация вызвала в России столько протеста: «По количеству противников вакцинации на 100 000 населения мы на первом месте, а на втором — США. Это объясняется не политическими взглядами, а склонностью к распространению конспирологических теорий. Что вакцина — это чипирование, что с ее помощью нас хотят контролировать. Это очень заразительные вещи, и людей, которые в них верят, можно понять», — сказал он в интервью Forbes Life.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Но больше всего, Познера поразил тот факт, что россияне именно по этой теме решили высказывать свое недовольство: «Это действительно очень интересно и малообъяснимо — протестовать из-за вакцин, когда у вас на самом деле есть гораздо более важные вещи, против которых можно бунтовать. Но против этих вещей люди боятся бунтовать», — заключил Познер изданию Forbes Life. Потому что убежден, что «россияне — люди, в основном подчиняющиеся власти».
По словам Владимира Познера, мир потихоньку оживает и открывается новым событиям, мероприятиям и впечатлениям. Но для этого важно каждому осознанно подходить к вопросу здоровья и не бунтовать против прививок или ношения масок: «В целом ряде стран (например, в Израиле) решили на это плюнуть. И просто сказали: "Не хотите вакцинироваться — дело ваше. Но ни в рестораны, ни в музеи, ни в кино, ни в театр вы не пойдете". И люди пошли вакцинироваться».
Но прогноз на будущее журналист дает положительный и уверен, что скоро мир преодолеет страшный недуг: «Мы еще попотеем, чтобы это преодолеть. Но все-таки мир справляется — и мы справимся. Я думаю, что максимум через год все уже устаканится и мы будем ездить по миру», — пояснил он.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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