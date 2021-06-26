Владимир Меьшов заболел коронавирусом: режиссеру 81 год
Сегодня Владимир Меньшов пропустил важное мероприятие и не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия — За правду». Еще весной появилась новость, что он планирует баллотироваться в Госдуму. Как оказалось, он заразился коронавирусом и был вынужден остаться дома. На данный момент, болезнь протекает в легкой форме. Но режиссер все-равно находится под пристальным контролем врачей.
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Владимир Меньшов режиссер любимых всей страной фильмов: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». В 1981 году, Владимир Меньшов получил «Оскар» за «Лучший иностранный фильм».
Но известный режиссер не любит, когда акцентируют внимание на его здоровье. И предпочитает уходить от ответа о самочувствии, как было в случае с артрозом коленного сустава или проблем с сердцем. «Вы хотите узнать, не умер ли я? Не умер! Не знаю, откуда появляются сведения, но со мной все в порядке», — ранее давал режиссер комментарии изданию StarHit.
Фото и видео: Вечерний Ургант, Global Press Look
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