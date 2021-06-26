Владимир Меьшов заболел коронавирусом: режиссеру 81 год

Но известный режиссер не любит, когда акцентируют внимание на его здоровье. И предпочитает уходить от ответа о самочувствии, как было в случае с артрозом коленного сустава или проблем с сердцем. «Вы хотите узнать, не умер ли я? Не умер! Не знаю, откуда появляются сведения, но со мной все в порядке», — ранее давал режиссер комментарии изданию StarHit.