Владимир Машков рассказал о том, какие женщины его привлекают

Российский актер Владимир Машков дал одно из своих редких интервью для шоу на канале «Стрелец-Молодец», ведущей которого является Надежда Стрелец. В процессе обсуждения существующих, насущных и актуальных проблем театра и кино в России и за рубежом интервьюер осведомилась о давних высказываниях актера, в одном из которых Машков в далеких 90-х с большим увлечением рассказывал о том, какие женщины его привлекают.

«Мне нравятся женщины страстные», — заявляет молодой Машков, задорно улыбаясь журналисту. На вопрос, «а как ты их угадываешь?», Машков четко и без лишних слов отвечает: «А это видно!».

Несколько десятилетий спустя уже изрядно повзрослевший Машков к своему небольшому перечню добавляет еще некоторое количество важных качеств, которые он ценит в женщинах.

«К этому еще большой список можно добавить, — с серьезным выражением лица утверждает актер и принимается продолжать свой перечень. — Понимание, женственность, теплота, эмоциональность, чувственность, юмор. Какими должны быть женщины? Тонко чувствующими и понимающими. Потому что у них чувства глубже и сильнее».