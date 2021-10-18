Владимир Машков получил роль в фильме «Вызов», съемки которого прошли в космосе

Владимир Машков также присутствовал 17 октября при посадке космического корабля «Союз МС-18», на котором его коллеги вернулись на Землю.

Фильм «Вызов» стал первым в истории художественным фильмом, съемки которого проходили в космосе. Сюжет рассказывает о девушке-враче, которой придется отправиться на орбиту ради спасения космонавта. «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.