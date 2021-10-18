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Владимир Машков получил роль в фильме «Вызов», съемки которого прошли в космосе
Актер Владимир Машков сыграет главного конструктора в фильме Клима Шипенко «Вызов», часть которого снималась в космосе. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев. Режиссер Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд накануне вернулись с космической станции на Землю после 12 дней съемок.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: East News
Лучшие роли Владимира Машкова
Владимир Машков также присутствовал 17 октября при посадке космического корабля «Союз МС-18», на котором его коллеги вернулись на Землю.
Фильм «Вызов» стал первым в истории художественным фильмом, съемки которого проходили в космосе. Сюжет рассказывает о девушке-враче, которой придется отправиться на орбиту ради спасения космонавта. «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.
Фото и видео: Instagram, East News