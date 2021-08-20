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Владимир Левкин рассказал о причинах расставания с первой женой и изменах второй супруги

Экс-солист популярной группы «На-На» был женат трижды. Он признался, что случилось с первыми его отношениями, и почему супруги не смогли его удержать, и отметил, что то, что с ним случилось во втором браке, можно назвать расплатой за ошибки в первом.
Владимир Левкин рассказал о причинах расставания с первой женой и изменах второй супруги

Владимир Левкин стал гостем шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1» и рассказал, почему распадались его браки.

Первой женой популярного музыканта стала Марина Левкина. В браке они прожили около шести лет, также она подарила ему дочь Викторию.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Левкин делает селфи

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Однако ради любви ей приходилось идти на жертвы — из-за высокой занятости он редко виделся с семьей.

«Самый главный минус из того времени, что я не видел, как росла моя дочь Вика. Я приезжал, она была такого роста, потом выше. Не было мобильных телефонов, приходилось звонить самому», — говорит он и признается, что очень об этом жалеет.

Она долго терпела, однако не смогла простить измену. Левкин признался, что влюбился в другую женщину — Оксану Олешко из группы «Hi-Fi».

«Она не уводила меня из семьи. Я виноват в том, что так случилось», — отмечает он.

Однако и этот брак долго не продержался — по словам Левкина, его настигло возмездие за его первый союз. И он также столкнулся с тем, что его жена полюбила другого мужчину.

«Любой человек понимает, когда у другого наступают какие-то отношения. Он запирается в туалете и начинает там разговаривать вполголоса по телефону», — рассказывал он.

Фото: Global Look press

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