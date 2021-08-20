Владимир Левкин рассказал о причинах расставания с первой женой и изменах второй супруги

Она долго терпела, однако не смогла простить измену. Левкин признался, что влюбился в другую женщину — Оксану Олешко из группы «Hi-Fi».

«Она не уводила меня из семьи. Я виноват в том, что так случилось», — отмечает он.

Однако и этот брак долго не продержался — по словам Левкина, его настигло возмездие за его первый союз. И он также столкнулся с тем, что его жена полюбила другого мужчину.

«Любой человек понимает, когда у другого наступают какие-то отношения. Он запирается в туалете и начинает там разговаривать вполголоса по телефону», — рассказывал он.