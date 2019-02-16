Владимир Кузьмин высказался об уходе со сцены

Некоторое время назад среди поклонников Владимира Кузьмина поползли слухи о грядущем завершении его певческой карьеры. Якобы молодая возлюбленная рокера уговаривает его оставить сцену. В разговоре с журналистами портала Sobesednik.ru 63-летний музыкант прокомментировал возникшие домыслы: «У меня столько песен, задумок! Все продолжается: записываю альбом, гастролирую. Каждый день сочиняю по новой песне. Работаю со звукорежиссером, а потом с музыкантами мы все записываем вживую, без всяких компьютеров. Когда у меня спрашивают, какая у меня мечта, отвечаю однозначно. Смешно говорить, что я хочу, чтобы все продолжалось еще сорок лет. Я на сцене уже 35 лет. И собираюсь еще сорок».

Напомним, в минувшем году Владимир Кузьмин развелся со своей третьей супругой Екатериной Трофимовой, с которой прожил в браке семнадцать лет. Однако практически сразу после развода рокер закрутил роман с 26-летней Светланой Карпухиной, с которой, поговаривают, он скоро сыграет свадьбу.