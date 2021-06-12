66-летний Владимир Кузьмин стал дедушкой

Сам певец, был трижды официально женат, а сейчас счастлив в отношениях с Екатериной Трофимовой, с которой, уже однажды был.. разведен! Пара неожиданно объявила о разводе спустя 17 лет брака и долгое время просто общались: «Мы все это время поддерживали очень дружеские, близкие отношения, с теплом друг к другу относились. И просто в какой-то момент поняли, что не можем друг без друга. Решили быть вместе опять», — делятся воспоминаниями Екатерины журналисты издания ВокругТВ. Сердце не обманешь: спустя полтора года и одно серьезное увлечение Владимира, в 2019 году, бывшие супруги снова назначили день свадьбы.