66-летний Владимир Кузьмин стал дедушкой
Внучку знаменитому певцу подарил его приемный 33-летний сын, Никита, которого артист усыновил в браке с поэтессой Татьяной Артемовой. «Говорят, что дети рожденные в любви статистически более красивые. В таком случае это скукоженное существо вырастет потрясающей красоткой. Агата Никитична прибыла в этот мир», — с нежностью делиться эмоциями молодой папа в социальных сетях. Молодая мама, супруга Никиты, тоже поделилась эмоциями: «Тут такое дело… Мы человека сделали нового. Сами!». 26-летняя Ирина и малышка чувствуют себя хорошо.
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Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press
О романе Кузмина-младшего с визажистом Ириной стало известно в 2019 году, очень быстро пара объявила о помолвке и уже в 2020 году, сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.
Сам певец, был трижды официально женат, а сейчас счастлив в отношениях с Екатериной Трофимовой, с которой, уже однажды был.. разведен! Пара неожиданно объявила о разводе спустя 17 лет брака и долгое время просто общались: «Мы все это время поддерживали очень дружеские, близкие отношения, с теплом друг к другу относились. И просто в какой-то момент поняли, что не можем друг без друга. Решили быть вместе опять», — делятся воспоминаниями Екатерины журналисты издания ВокругТВ. Сердце не обманешь: спустя полтора года и одно серьезное увлечение Владимира, в 2019 году, бывшие супруги снова назначили день свадьбы.
Фото и видео: Рамблер, Global Look Press, Svetlana Mal'tseva, Evguenii Matveev, Alexander Keltik Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram