Владимир Кузьмин отходит от коронавируса дома: «Гитара нон-стоп и футбол»
Владимир Кузьмин сообщил своим поклонникам о выписке самостоятельно, в своем блоге.
«Второй день дома. Гитара нон-стоп и чемпионат Европы по футболу. Смотрите?», — написал музыкант.
До этого поклонникам пришлось немало поволноваться за него — он резко почувствовал себя плохо и решил обратиться к медикам.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @v.kuzmin_official
Болезнь стала для него неожиданностью — ранее он привился от коронавируса. Однако это облегчило течение болезни.
«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие», — объяснил он.
Вместе с ним в той же больнице оказался и Александр Буйнов, который лечился вместе со своей супругой, которой пришлось отметить в больнице день рождения. Однако он пообещал, что после выписки он устроил праздник в ее честь.
Фото: Instagram Владимира Кузьмина
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