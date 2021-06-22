Владимир Кузьмин отходит от коронавируса дома: «Гитара нон-стоп и футбол»

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие», — объяснил он.

Вместе с ним в той же больнице оказался и Александр Буйнов, который лечился вместе со своей супругой, которой пришлось отметить в больнице день рождения. Однако он пообещал, что после выписки он устроил праздник в ее честь.