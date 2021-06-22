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Владимир Кузьмин отходит от коронавируса дома: «Гитара нон-стоп и футбол»

Музыкант очень напугал своих поклонников, оказавшись в больнице МЧС с коронавирусом. Сейчас у него все хорошо, он вернулся домой и приходит в себя.
Владимир Кузьмин отходит от коронавируса дома: «Гитара нон-стоп и футбол»

Владимир Кузьмин сообщил своим поклонникам о выписке самостоятельно, в своем блоге.

«Второй день дома. Гитара нон-стоп и чемпионат Европы по футболу. Смотрите?», — написал музыкант.

До этого поклонникам пришлось немало поволноваться за него — он резко почувствовал себя плохо и решил обратиться к медикам.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Владмир Кузьмин

Фото: @v.kuzmin_official

Болезнь стала для него неожиданностью — ранее он привился от коронавируса. Однако это облегчило течение болезни.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие», — объяснил он.

Вместе с ним в той же больнице оказался и Александр Буйнов, который лечился вместе со своей супругой, которой пришлось отметить в больнице день рождения. Однако он пообещал, что после выписки он устроил праздник в ее честь.

Фото: Instagram Владимира Кузьмина

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