Владимир Киселев — о воссоединении группы «Земляне»: «Решили поймать Жар-птицу, пока она еще летает»

Прошедший год стал для группы «Земляне» богатым на события. Владимир Киселев и Игорь Романов воссоединились после перерыва в несколько десятилетий.

«Идея о воссоединении витала в воздухе. Прежде всего, материальная составляющая сыграла роль, — шутит Владимир Киселев. — Наступил опасный возраст, когда можно еще немного потянуть и опоздать. Мы решили ухватить жар-птицу, пока она еще летает».

Владимир Киселев рассказал о планах группы на 2022 год. Коллектив выпускает диск с новыми и перезаписанными песнями. Одна сторона альбома будет полностью посвящена новым композициям Игоря Романова. Также Владимир Киселев отметил, что в ближайшее время группа намерена анонсировать концерты.

«Я с первых дней существования группы был не только музыкант, но и продюсер, — рассказал Владимир Киселев. — Даже в советское время мы никогда не подстраивались под то, что модно. Может быть, поэтому наше возвращение стало таким успешным. Наши оппоненты порой пытаются нас уязвить, назвав «государственной» рок-группой. Но в старые времена мы ни разу не выступали в Кремле, не выступали на комсомольских мероприятиях. Да и песен «государственных» не исполняли».