Владимир Киселев — о воссоединении группы «Земляне»: «Решили поймать Жар-птицу, пока она еще летает»
Прошедший год стал для группы «Земляне» богатым на события. Владимир Киселев и Игорь Романов воссоединились после перерыва в несколько десятилетий.
«Идея о воссоединении витала в воздухе. Прежде всего, материальная составляющая сыграла роль, — шутит Владимир Киселев. — Наступил опасный возраст, когда можно еще немного потянуть и опоздать. Мы решили ухватить жар-птицу, пока она еще летает».
Владимир Киселев рассказал о планах группы на 2022 год. Коллектив выпускает диск с новыми и перезаписанными песнями. Одна сторона альбома будет полностью посвящена новым композициям Игоря Романова. Также Владимир Киселев отметил, что в ближайшее время группа намерена анонсировать концерты.
«Я с первых дней существования группы был не только музыкант, но и продюсер, — рассказал Владимир Киселев. — Даже в советское время мы никогда не подстраивались под то, что модно. Может быть, поэтому наше возвращение стало таким успешным. Наши оппоненты порой пытаются нас уязвить, назвав «государственной» рок-группой. Но в старые времена мы ни разу не выступали в Кремле, не выступали на комсомольских мероприятиях. Да и песен «государственных» не исполняли».
Фото: Пресс-служба
Концерты группы «Земляне» всегда были грандиозными шоу, неотъемлемой частью которых являлось мощное техническое обеспечение. И, конечно, запланированный тур не уступит по размаху тем временам.
«В разные времена в группе «Земляне» играло очень много музыкантов. Если мы всех соберем на сцене, получится хор Александрова. Мы ко всем относимся с уважением, но сегодня группу представляем я и Игорь, как основатели «Землян». А также Борис Аксенов, который вместе с нами стоял у истоков группы, — прокомментировал Владимир Киселев. — Рок-н-Ролл — высшее проявление коммуникации людей. Rolling Stones колесят по всему миру, Queen используют голограмму и выступают с «Фредди Меркьюри». Не вижу смысла делить мир на «молодых» и «старых» артистов».
Фото: пресс-служба