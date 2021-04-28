Владимир Епифанцев представил возлюбленную, похудевшую ради него на 30 килограммов
Фото: Instagram/@vladimirepifantsev69
Как уточнил артист, они всегда с ней ходят в обнимку, она делает мужчину счастливым и дарит радость. Юлия значительно моложе своего возлюбленного и ради него похудела на 30 килограммов. Епифанцев объяснил, что избранница полностью доверилась ему.
«Я понял рядом с ней, что такое настоящая красота. Я понял, что это не просто картинка, а совокупность многих элементов. Юля — это не телочка, которая должна быть рядом со мной. Мне с ней хорошо и спокойно», — подчеркнул артист. У пары очень гармоничные отношения, они ничего не требуют друг от друга и не ждут. Кроме того, Юлию полюбила мать Владимира.
Фото: Кадр программы «Судьба человека» на «Россия-1»
«Ей кажется, что в моей жизни появился ангел», — подчеркнул он в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
История знакомства пары не была какой-то романтичной. Девушка написала актеру в Сети, завязалось общение, они решили встретиться. «В первый день эмоций было очень много. Со временем стали дружить и доверять друг другу», — добавила Юлия.
Ранее Епифанцев был женат дважды. Первой его супругой стала актриса Юлия Стебунова. В 2004 году он познакомился с актрисой Анастасией Веденской, на которой вскоре женился. В браке родились два сына: Гордей и Орфей. В 2018 году Епифанцев и Веденская развелись. По ее словам, совместная жизнь с актером приносила ей «только боль и разочарования» — Епифанцев не мог справляться с собственными эмоциями.
Фото: Instagram/@vladimirepifantsev69
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