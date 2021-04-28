Владимир Епифанцев представил возлюбленную, похудевшую ради него на 30 килограммов

Как уточнил артист, они всегда с ней ходят в обнимку, она делает мужчину счастливым и дарит радость. Юлия значительно моложе своего возлюбленного и ради него похудела на 30 килограммов. Епифанцев объяснил, что избранница полностью доверилась ему.

«Я понял рядом с ней, что такое настоящая красота. Я понял, что это не просто картинка, а совокупность многих элементов. Юля — это не телочка, которая должна быть рядом со мной. Мне с ней хорошо и спокойно», — подчеркнул артист. У пары очень гармоничные отношения, они ничего не требуют друг от друга и не ждут. Кроме того, Юлию полюбила мать Владимира.