Владимир Епифанцев о последних днях жизни отца и извинении перед избитым режиссером

Актер Владимир Епифанцев стал новым гостем программы «Судьба человека» на Первом канале. В беседе с ведущим актер рассказал о своем отце, и о недавней громкой драке со своим участием.

Актер рассказал, что извинился перед режиссером, которого он избил, когда приехал в бар в Петербурге по просьбе своей бывшей возлюбленной, актрисы Анастасии Веденской.

«Я был в гостинице с Юлей, а Настя приехала туда, потому что гостиница популярная и любима артистами. Она приехала на премьеру фильма, в котором снялась. После премьеры они сидели, перед друг другом выпендривались, хорохорились. Настя любит иногда подыграть своему образу. Она же ведьму играет. Она могла сказать: “Я — ведьма”. А девушка могла попасться впечатлительной и бросить в нее стакан», – рассказывает актер.

Он заявил, что конфликт у Веденской возник с коллегами, и режиссером, который снимал ее в своем фильме. Особенно активного участия сам Епифанцев в конфликте не принимал, все произошло еще до него. А после инцидента он принес извинения избитому им режиссеру.

«Там не было момента, что я заступился. Все уже произошло до меня. Там должна была уже работать полиция. Ну, помахал руками немножко», – пожимает плечами Владимир.

Епифанцев рассказал о последних днях жизни своего отца, Георгия Епифанцева, известного по роли Прохора в сериале «Угрюм-река». Он скончался в 1992 году, попав под поезд. Потерю актер перенес тяжело – вскоре вслед за отцом ушел и его старший брат.

«Я помню, как он погиб, я как-то почувствовал, что он погиб. Для меня он всегда был глыбой, титаном, который всегда рассказывал, что смерти нет. Он умер 27 июля вечером. В тот день он переходил железнодорожные пути. Пропустил один поезд, не заметил второй. Был пьяный, скорее всего. Хотя на самом деле это очень сложное место, там и трезвые погибают»,– рассказал актер.