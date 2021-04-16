Владимир Асимов: куда пропал и как сейчас выглядит красавчик из «На-На»

16 апреля исполнилось 53 года Владимиру Асимову, одному из самых ярких и голососистых «нанайцев». Жгучий брюнет пришел в коллектив в 1992 году и стал любимчиком армии поклонниц в возрасте от 12 до 60 лет на территории бывшего СССР.

Асимов своим сладким голосом спел «Еду к миленькой», «Где ты была?» и другие хиты. Но в 2003-м году внезапно покинул коллектив, отправившись в сольное плавание, о котором задумывался несколько лет.

Фанатки были в шоке: как же их любимчик решился уйти из группы. Они тогда и не подозревали, что Асимов к тому времени был не только сольным артистом, но и счастливым мужем и отцом. Во время работы в коллективе все солисты тщательно скрывали, что у них есть девушки и жены, чтобы не растерять интерес публики. Бари Алибасов был уверен, что холостой красивый артист сексуально привлекает поклонниц намного больше «окольцованных».