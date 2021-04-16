Владимир Асимов: куда пропал и как сейчас выглядит красавчик из «На-На»
Фото: asimov.com
16 апреля исполнилось 53 года Владимиру Асимову, одному из самых ярких и голососистых «нанайцев». Жгучий брюнет пришел в коллектив в 1992 году и стал любимчиком армии поклонниц в возрасте от 12 до 60 лет на территории бывшего СССР.
Асимов своим сладким голосом спел «Еду к миленькой», «Где ты была?» и другие хиты. Но в 2003-м году внезапно покинул коллектив, отправившись в сольное плавание, о котором задумывался несколько лет.
Фанатки были в шоке: как же их любимчик решился уйти из группы. Они тогда и не подозревали, что Асимов к тому времени был не только сольным артистом, но и счастливым мужем и отцом. Во время работы в коллективе все солисты тщательно скрывали, что у них есть девушки и жены, чтобы не растерять интерес публики. Бари Алибасов был уверен, что холостой красивый артист сексуально привлекает поклонниц намного больше «окольцованных».
«Во время работы в группе я не был обделен женским вниманием. Поклонницы заваливали нас признаниями в любви, дарили нам свои трусы и бюстгальтеры и даже старались подарит себя, — вспоминал о лихих годах работы в «На-На» Владимир Асимов. — Девушки подкупали горничных в гостинице, когда мы приходили в номер, в постели уже кто-то лежал».
Дебютный сольный альбом Асимова «Один» вышел в 1998 году, год спустя поклонники услышали следующую пластинку «Что ты делаешь со мной?».
После ухода из «На-На» Асимов записал песню «Не моя, чужая, незнакомая», ставшую номинантом на «Золотой грамофон». Главные роли в клипе исполнили Ирина Безрукова и Евгений Дятлов.
В последующие годы Владимир Асимов продолжил заниматься музыкой.
Сейчас Асимов с супругой Татьяной и сыном Семеном живут в Испании. Причем их история любви достойна экранизации. Сначалал на Татьяну Томилину положил глаз Бари Алибасов.
В 90-е Татьяна руководила собственным банком и сотрудничала с популярными артистами, выступая их спонсорами. Алибасов ухаживал за девушкой, водил в рестораны и даже предлагал руку и сердце, на что всегда получал шутливый отказ.
Роман Асимова и Томилиной начался в заграничной поездке: Алибасов не видел в подопечных соперников, поэтому оставил девушку наедине с парнями. Чувства Владимира и Татьяны вспыхнули сразу. Когда об этом узнал Алибасов, он поставил условие: или она, или «На-На». Тогда влюбленным пришлось сделать вид, что они расстались.
Фото: www.instagram.com/marusialyovkina/
Пара конспирировалась так тщательно, что даже коллеги по коллективу и родители не знали об их отношениях. Все стало очевидным, когда Татьяна в 1995 году родила сына Семена. Но и тогда Асимов продолжал играть в шпиона: он жил на две квартиры. Одна была для вида — холостяцкая. В другой оитали его любимые. Свадьба состоялась лишь через полгода после рождения сына.
«Ребенок стал настоящим подарком для нас», — рассказывал певец.
В 1991 году Татьяне поставили страшный диагноз: рак крови, врачи давали ей максимум четыре года жизни. Но Томилина не зацикливалась на болезни — слишком была увлечена работой. Она прошла хурс «химии». Через нескольк лет болезнь отступила. А когда возлюбленная Асимова забеременела, врачи предупредили: есть большой риск, что мать умрет во время родов. Но все закончилось благополучно.
«Я был так молод. Мне было 28, я не готов был к роли отца. Я подарил молча цветы. Молчал два дня. И также молча уехал на следующие гастроли. Я был очень счастлив, просто не знал, что говорить», — вспоминал Владимир Асимов.
Фото: asimov.com
Были у супругов и расставания: Татьяна устала от ревности (а у Асимова она была бешеной даже к друзьям) и толп поклонниц. Но Семен даже не понял, что у родителей что-то неладно — они все время созванивались, решали общие дела, вели себя как близкие люди.
А когда у Татьяны появился поклонник, Асимов решил с ним отношения по-мужски, и жену вернул.
Фото: Кадр программы телеканала НТВ
Экс-«нанаец» уже давно живет с семьей в Испании. Там он также записывает песни, есть даже на испанском языке. Друзья — Владимир Политов, Владимир Левкин и другие — приезжают проведать товарища и прекрасно проводят время вместе.
Фото: www.instagram.com/marusialyovkina/
В нынешнем Владимире Асимове уже трудно узнать того вихрастого брюнета, который сладким голосом манил фанаток. Но он счастлив и не собирается менять свою жизнь. На первом месте для него семья.
Асимов признается, что не со всеми из прошлой артистической жизни поддерживает отношения, все связит ограничиваются поздравлениями с Новым годом и днем рождения.
Фото и видео: Evguenii Matveev/ Global Look press, youtube-канал Бари Алибасов и группа На-На, youtube-канал Alexander Igudin, кадры телеканала НТВ, Instagram Марины Левкиной, asimov.com
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