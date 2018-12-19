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Влад Топалов рассказал о воссоединении с Сергеем Лазаревым: «Мы снова близки, как раньше, я очень скучал»

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33-летний Влад Топалов спел дуэтом c 35-летним Сергеем Лазаревым и поделился эмоциями.

«Друг. Брат. Родной человек. Семья. Талант. Учитель. Наставник. Это лишь не многие слова, которыми я могу описать этого человека! В воскресенье мы вновь вышли вместе на сцену. И ,не побоюсь этого слова, «взорвали»!!!!! Как в старые, добрые времена. Ну, по крайней мере, у меня в душе был взрыв. Эмоций, ощущений и кайфа! Такая радость и удовольствие! @lazarevsergey родной, спасибо тебе за эти эмоции! Класс! Это было что-то особенное!!! Спели нашу «Молитву» на юбилее Юрия Александровича Николаева! Мы снова близки, как раньше! Это БЕСЦЕННО! Я очень скучал! Всех люблю и обнимаю!!!!», — написал музыкант в своем блоге.

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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