Влад Топалов перенес операцию

Музыкант Влад Топалов 4 мая попал в больницу. Соответствующие фотографии появились в Instagram его супруги, Регины Тодоренко. Однако что именно произошло, было неизвестно до сегодняшнего дня.

Как призналась телеведущая в своем блоге, ее супругу пришлось перенести операцию. Что именно вырезали музыканту, Тодоренко не уточнила, но заявила, что очень переживала и теперь надеется на лучшее.

«Он идет на поправку. Надеюсь. В ближайшие два-три дня мы узнаем итог операции. Но я почему-то верю, что все будет хорошо. Я прям очень верю», – написала она в своем блоге.

Регина добавила, что ей не удавалось уснуть четыре дня. Телеведущая переживала за мужа и ночевала на кушетке в его палате.

«Потом я обнаглела и перекочевала на койку мужа. И наконец-то впервые за 5 дней увидела его улыбку», — пишет Тодоренко.

К слову, Топалов не единственный, кто успел за майские праздники угодить в больницу. На операционном столе оказалась и Ольга Бузова, которая тоже не раскрывает, что именно с ней произошло. Многие, однако, в проблему не верят и считают, что это просто хайп.