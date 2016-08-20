Влад Соколовский познакомил отца с новой избранницей

Поклонники Риты Дакоты и Влада Соколовского были уверены, что бывшие возлюбленные помирились и вместе отправились на Бали — в блогах музыкантов появились фотографии, сделанные в очень похожих местах. Однако пока Рита действительно публикует снимки с Бали, где в данный момент проходит чемпионат мира по серфингу, Влад отдыхает на Кипре в компании своей новой возлюбленной — фитнес-модели Натальи Сульяновой.

27-летний певец прилетел на Кипр, чтобы поздравить своего отца с днем рождения. «Я нахожусь на Кипре с гастролями, здесь же отметил свой день рождения. Влад меня поздравил. Он на Кипре, ни о каком Бали нет и речи», — Соколовский-старший прокомментировал порталу StarHit домыслы поклонников своего сына.