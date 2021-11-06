Влад Лисовец откровенно прокомментировал противоречивые слухи о своей личной жизни
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Стилист Влад Лисовец остается знаменитостью в своей профессии уже более 20 лет. В свежем интервью Светлане Бондарчук он раскрыл три составляющих своего успеха. Во-первых, эксперт моды призвал желающих добиться аналогичных рзультатов стремиться оставаться в тренде и следить за изменениями в обществе. Во-вторых, порекомендовал по возможности окружать себя красотой, начиная с подачи еды на стол. А в-третьих посоветовал много работать.
Лисовец уточнил, что на старте карьеры работал сразу в трех салонах. Это позволило в том числе наопить на дорогой автомобиль. Однако, когда у стилиста появился «Бентли», поползли слухи о его богатом спонсоре.
«Никто не воспринимал меня как мужчину. Хотя я считаю себя абсолютно мужчиной. В поведении, в принятии решений я мужчина, как бы я ни выглядел, какое бы впечатление не производил. И говорили, что у меня богатый любовник, что он мне подарил замок в центре Москвы... Ах, если бы это было правдой», — рассмеялся Влад Лисовец во время интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света». Стилист пошутил, что уже даже приглядел себе один из особняков на Большой Никитской.
Отметим, что этим летом стало известно о двух внебрачных детях Влада Лисовца. В одном из интервью стилист рассказал, что на связь с ним вышла женщина, с которой у него много лет назад был роман,и заявила, что он является отцом ее детей. Влад Лисовец признался, что пока так и не встретился с детьми, но видел их фотографии, и считает, что они не похожи на него.
Фото и видео: East News