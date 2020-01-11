«Вкусно»: жена и сын накормили Максима Матвеева экзотическим блюдом

«Папа может, папа может все, что угодно...😂! Вы молодец ✊, Максим!», «Червячки, что ли?», «Смело», «Молодецотец», «Мааааамааааа», «Фу, нет, никогда!!!!», «Здорово, знаете что нужно употреблять 💪👌👍 питательную ценность сложно переоценить – они богаты медью, натрием, калием, железом, цинком и селеном. В отношении содержания белков, не знаю какие именно это были насекомые, но у некоторых можно сравнивать с говядиной, но при этом в некоторых гораздо больше здоровых полиненасыщенных кислот», «Сплошной белок!!! Полезненько!», «Брррр», «Смелый!!!», «Так они в кляре жаренные, если не думать, что это червячки, то должно быть вкусно🔥», «На личинок похожи😉», «Нормально! хорошо хоть не живые, а то бывает и такая экзотическая кухня в Азии)», — комментируют подписчики. Тем не менее, некоторые уверены, что Максиму удалось обвести подписчиков вокруг пальца, и это были не насекомые: «Да это картошка, наверное!», «Написали бы хоть, что это было! Похожи на макароны-спиральки», «Какая-то выпечка. Наверно…».

А как вы относитесь к незнакомым экзотическим блюдам?