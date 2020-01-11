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«Вкусно»: жена и сын накормили Максима Матвеева экзотическим блюдом

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Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Фото: Instagram Максима Матвеева

Актер поделился подробностями семейного отдыха.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская с сыновьями отправились отдыхать на Мальдивы. Актеры редко делятся подробностями личной жизни, поэтому новое видео в блоге Максима немало удивило его подписчиков. «Шведский стол» -отличная штука...порой можно найти таааакие блюда... Вот, Андрюха нашёл 🐛, подговорил @lizavetabo накормить ими меня... Спасибо, заботливые вы мои, иначе и не попробовал бы!!! 🙈🤪 Нуу вкусно было...правда вкусно…», — подписал Матвеев ролик, в котором пробует экзотическое блюдо.

«Папа может, папа может все, что угодно...😂! Вы молодец ✊, Максим!», «Червячки, что ли?», «Смело», «Молодецотец», «Мааааамааааа», «Фу, нет, никогда!!!!», «Здорово, знаете что нужно употреблять 💪👌👍 питательную ценность сложно переоценить – они богаты медью, натрием, калием, железом, цинком и селеном. В отношении содержания белков, не знаю какие именно это были насекомые, но у некоторых можно сравнивать с говядиной, но при этом в некоторых гораздо больше здоровых полиненасыщенных кислот», «Сплошной белок!!! Полезненько!», «Брррр», «Смелый!!!», «Так они в кляре жаренные, если не думать, что это червячки, то должно быть вкусно🔥», «На личинок похожи😉», «Нормально! хорошо хоть не живые, а то бывает и такая экзотическая кухня в Азии)», — комментируют подписчики. Тем не менее, некоторые уверены, что Максиму удалось обвести подписчиков вокруг пальца, и это были не насекомые: «Да это картошка, наверное!», «Написали бы хоть, что это было! Похожи на макароны-спиральки», «Какая-то выпечка. Наверно…».

А как вы относитесь к незнакомым экзотическим блюдам?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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