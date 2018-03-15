«Вижу, что старею»: Анджелина Джоли рассказала о своей внешности

везда рассказала о проблеме с кожей — с 11 лет на ней появляются темные пятна. Во время беременностей пятна стали еще темнее, поэтому Джоли иногда прибегает к лазерной терапии. Однако, несмотря на это, актриса с любовью относится к своей внешности: «Смотрю на себя в зеркало и вижу свою мать. Меня очень согревает это сходство. Вижу, что старею, и с любовью отношусь к этому, потому что это означает, что я живу – живу и становлюсь старше. Конечно, мне не нравятся темные пятна после беременности. Вижу свои недостатки. Но мне нравится то, что я вижу. В своем отражении вижу свою семью и свой возраст».

Анджелина Джоли вспоминает уроки своей матери Маршелин Бертран: «Всякий раз, когда я расстраивалась, она говорила: «Позволь мне увидеть твою душу». Это означало – показать ей себя. Теперь я говорю своим детям: «Найдите себя, выясните, кто вы». У каждого человека свое мнение о том, что такое красота. Самое красивое – интеллект. Человек с пылающим сознанием и разумом очень сексуален. Чуткий, вдумчивый и страстный – нет более привлекательных качеств. И нет ничего такого, что можно нанести на лицо, чтобы скрыть пустоту в голове и темноту в сердце».

Напомним, Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: родных Шайло, Вивьен и Нокса и приемных Мэддокса, Пакса и Захару.

Фото: globallookpress, eastnews