Визажистка из Кемерова, потерявшая детей при пожаре в «Зимней вишне», родила дочь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @olga_zadoenko
С помощью родных и близких Ольга справилась с потерей, переехала из Кемерова в Москву, встретила нового мужчину и построила с ним семью. О том, что у девушки родилась дочь, Ольга объявила в инстаграм. «10.01.2022, 22:51, Наша малышка с нами», — подписала она фотографию.
Девушка стала довольно популярным блогером, за ее аккаунтом следят почти 30 тысяч человек. Конечно, многие из них не удержались от поздравлений. «Ура! Самый долгожданный пост. Желаю Вам всем здоровья и любви», «Оля, я от всей души поздравляю тебя с рождением дочери! Она точно знала, к кому прийти в этот мир! Ты этого очень достойна. Обнимаю всем сердцем», «Оленька, поздравляю вас с супругом! Скорейшего вам восстановления! А малышке — крепкого здоровья! И всем вам бесконечного счастья!» — поздравляли фолловеры молодую маму в комментариях.
От первого мужа у Ольги было две дочери. В тот злополучный день они вместе с отцом отправились в кино в торговом центре «Зимняя вишня». Вот что писала сама Ольга: «Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешный дым. Через два шага муж потерял сознание... Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале. Из залов эвакуация не проводилась: боялись обрушения потолков, как позже и случилось».
Фото: Instagram