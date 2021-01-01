Виторган умилил фанатов видео с серьезным сыном Платоном у елки: «Будущий президент»

«Какой у вас все-таки мальчик с Ксенией родился замечательный! Красавчик, очень милый», «Лучшее поздравление», «У пацана речь чистая. А речь — высшая психическая функция. Вот он, наш будущий и дорогой президент. Только на это чистое поколение надежда. Будь здоровым, пацанчик», «Прекрасный малыш», «И тебя с Новым годом, малыш! Самое лучшее поздравление», «Какой сладкий», «Какой чудесный, светлый Платоша!», «Сын замечательный», «Славный мальчик», — прокомментировали подписчики.

Ксения Собчак и Максим Виторган прожили в браке 6 лет и развелись в 2018-м. После расставания они сохранили хорошие отношения ради ребенка.

Сейчас Максим счастлив в отношениях с актрисой Нино Нинидзе, а Ксения Собчак в сентябре 2019 года вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Ранее стало известно, что Ксения будет платить за обучение сына в престижной иностранной школе более 3 млн рублей в год. В этом она обошла Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Такую сумму они выкладывают за обучение двоих детей Лизы и Гарри.