Виторган пришел на премьеру спектакля «Костик» в обнимку с Нинидзе, а Авербух — без Арзамасовой
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Фото: Пресс-служба мероприятия
Гости после увиденного спектакля, не стеснялись искренне выражать эмоции и давать положительные оценки новому спектаклю. Максим Виторган, например, поделился следующим: «На "Костике" я пережил целую гамму чувств и эмоций. Это прекрасный спектакль, созданный человеком очень реагирующим, интересующимся жизнью, в совершенстве владеющим приемами русского психологического театра. Крымов ставит не произведение, а свое впечатление от произведения», — сказал Виторган, который посетил театр им. Пушкина вместе с возлюбленной, Нино Нинидзе.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Илья Авербух не смог пропустить долгожданную премьеру, но пришел один — любимая супруга, актриса Лиза Арзамасова, осталась дома с новорожденным сыном. А вот Владимир Вдовиченков с женой, Еленой Лядовой, пришли на премьеру вместе — как большие профессионалы как театральной игры, так и большого метра, им было любопытно посмотреть на новое прочтение классики.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Своими впечатлениями о постановке поделилась актриса Ирина Безрукова, которая выбрала для осеннего вечера в театре зеленый пиджак сверху черного образа: «Я большая поклонница Дмитрия Крымова. У него потрясающее чувство юмора — смеясь, зритель понимает, насколько ужасна ситуация на самом деле. Спектакль "Костик" теперь один из моих любимых — это невероятно интересные, как всегда, придумки, это необычная сценография, звездный состав и шикарное послевкусие после!», — поэтично выразила свои мысли Ирина.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Звезда театральной постановки, Виктория Исакова, мастерски справилась и с этой ролью. После премьеры, она услышала не один восторженный комментарий и комплимент ее мастерству, когда вышла к зрителям после спектакля.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Актер и телеведущий Евгений Стычкин пришел на премьеру с супругой, Ольгой Сутуловой и дал свой комментарий о спектакле: «Крымов — гений, спектакль — совершеннейший восторг, невероятная красота. Это очень цельное произведение со сложной мозаичной структурой, которую трудно разделить, разъять на отдельные сцены», — заключил он. Ольга для премьеры выбрала оригинальное платье с яркими цветочными акцентами на черной ткани.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Наследница известной актерской и режиссерской династии, Мария Михалкова-Кончаловская от премьеры не отказалась. Как начинающей актрисе, ей очень важно видеть качественную работу всех участников спектакля: от костюмеров и осветителей — до режиссеров и актеров первого ранга. Образ Мария выбрала классический, даже несколько пуританский, но добавила красок голубой сумкой через плечо и дерзкой татуировкой, выглядывающей из-под рукава платья.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Следующие показы спектакля «Костик» состоятся 8, 9 и 10 октября.
Фото и видео: Пресс-служба мероприятия