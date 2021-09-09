Виторган пришел на премьеру спектакля «Костик» в обнимку с Нинидзе, а Авербух — без Арзамасовой

Своими впечатлениями о постановке поделилась актриса Ирина Безрукова, которая выбрала для осеннего вечера в театре зеленый пиджак сверху черного образа: «Я большая поклонница Дмитрия Крымова. У него потрясающее чувство юмора — смеясь, зритель понимает, насколько ужасна ситуация на самом деле. Спектакль "Костик" теперь один из моих любимых — это невероятно интересные, как всегда, придумки, это необычная сценография, звездный состав и шикарное послевкусие после!», — поэтично выразила свои мысли Ирина.