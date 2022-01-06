Максим Виторган и Нино Нинидзе примерили парные зимние образы — нежные фото пары

На этих снимках пара позирует в обнимку, излучая настоящее счастье. Виторган и Нинидзе одеты в вещи теплых цветов, у обоих - ярко-оранжевые головные уборы. «2022. Полет нормальный, выжили все», - подписала Нино Нинидзе эти фото. Кроме того, в сторис актрисы появилcя снимок, на котором она и Виторган стоят спиной друг к другу на фоне заснеженного горизонта. Снимок украшен сердечком.

Пост очень понравился подписчикам Нинидзе, назвавшим актеров «двумя половинками», «классными» и «хорошенькими».