Максим Виторган и Нино Нинидзе примерили парные зимние образы — нежные фото пары
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Фото: Instagram @ninosha13
Максим Виторган и Нино Нинидзе состоят в отношениях с 2019 года. И впечатляют интернет-аудиторию взаимными признаниями в любви. В Instagram-аккаунтах артистов очень много совместных снимков, которые подтверждают силу их чувств. Накануне Нино Нинидзе опубликовала в своем аккаунте серию красивых фото, сделанных на природе.
На этих снимках пара позирует в обнимку, излучая настоящее счастье. Виторган и Нинидзе одеты в вещи теплых цветов, у обоих - ярко-оранжевые головные уборы.
«2022. Полет нормальный, выжили все», - подписала Нино Нинидзе эти фото.
Кроме того, в сторис актрисы появилcя снимок, на котором она и Виторган стоят спиной друг к другу на фоне заснеженного горизонта. Снимок украшен сердечком.
Пост очень понравился подписчикам Нинидзе, назвавшим актеров «двумя половинками», «классными» и «хорошенькими».
Напомним, что роман Максима Виторгана и Нино Нинидзе стал достоянием публики летом 2019 года. Виторган вышел в свет с Нинидзе буквально спустя пару месяцев после развода с Ксенией Собчак. Его избраннице 30 лет, она - дочь известной советской актрисы Ии Нинидзе, которая снималась в классической комедии «Небесные ласточки». Нино Нинидзе воспитывает сына, отцом которого является актер Кирилл Плетнев.
Фото: Instagram Нино Нинидзе