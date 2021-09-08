Витас впервые показал лицо своей младшей дочери, которую скрывал от глаз поклонников

Кроме Алисы, у Витаса есть еще двое детей от супруги Светланы – 12-летняя дочь Алла и 6-летний сын Максим. Музыкант старается проводить с детьми много времени, и часто делится с поклонниками снимками из домашнего архива.

Непосредственно до момента появления Алисы на свет никто не подозревал об интересном положении его супруги — личную жизнь Витас, в отличие от многих других звезд нашей эстрады, предпочитает держать в тайне. Со Светланой музыкант вместе уже много лет, их считают одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса — они поженились в 2006 году, а в 2019 году пара отметила 20-летнюю годовщину их романа.