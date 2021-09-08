Витас впервые показал лицо своей младшей дочери, которую скрывал от глаз поклонников
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @vitasroom
Витас решил познакомить поклонников со своей трехмесячной дочерью Алисой – девочка родилась весной и ее пока никто не видел. Однако теперь музыкант решил, что пришло время предоставить малышку.
«Алиса передает вам привет», – подписал он публикацию.
Поклонники остались в восторге от девочки и восхитились ее не по годам умным взглядом. Кроме того, многие нашли, что девочка очень похожа на отца.
Кроме Алисы, у Витаса есть еще двое детей от супруги Светланы – 12-летняя дочь Алла и 6-летний сын Максим. Музыкант старается проводить с детьми много времени, и часто делится с поклонниками снимками из домашнего архива.
Непосредственно до момента появления Алисы на свет никто не подозревал об интересном положении его супруги — личную жизнь Витас, в отличие от многих других звезд нашей эстрады, предпочитает держать в тайне. Со Светланой музыкант вместе уже много лет, их считают одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса — они поженились в 2006 году, а в 2019 году пара отметила 20-летнюю годовщину их романа.
Фото: Instagram, Global Look Press