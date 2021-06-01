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Витас в третий раз стал отцом

Радостной новостью с подписчиками он поделился по случаю дня защиты детей, опубликовав пост в своем блоге.

Витас, который воспитывает двух детей, стал отцом в третий раз – на этот раз в его семье появилась дочка.

Этой новостью музыкант поделился в своем блоге в Instagram, опубликовав трогательное видео с малышкой.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Витас

Фото: Global Look Press

«Знакомьтесь, Алиса. 18.05.2021», — подписал кадры музыкант.

Интересно, что никто даже не подозревал об интересном положении его супруги – личную жизнь Витас, в отличие от многих других звезд нашей эстрады, предпочитает держать в тайне.

Его брак с супругой можно называть одним из самых крепких – вместе они с середины 2000-х, а самого Витаса – образцовым отцом, теперь уже многодетным.

Фото: Global Look Press

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